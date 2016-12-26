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FSB açıkladı: “ Uçak, terör saldırısından düşmedi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rus İstihbarat Servisi (FSB) Karadeniz’e düşen Rus askeri uçağına yönelik terör saldırısına ilişkin işaret bulunmadığını açıkladı. Rus istihbarat servisi FSB, “olası bir terör...

FSB açıkladı: “ Uçak, terör saldırısından düşmedi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rus İstihbarat Servisi (FSB) Karadeniz’e düşen Rus askeri uçağına yönelik terör saldırısına ilişkin işaret bulunmadığını açıkladı.

Rus istihbarat servisi FSB, “olası bir terör saldırısı ya da sabotaj olduğuna işaret eden herhangi bir işaret ya da delil bulunmadı” açıklamasını yaptı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov da olayın ana sebepleri arasında terör saldırısının değerlendirilmediğini belirtti. Sokolov, olası bir teknik arıza ya da pilot hatası üzerinde durulduğunu söyledi.

Bazı uzmanlar, uçak düşmeden önce pilotların herhangi bir sorun bildiriminde bulunmaması ve enkazın geniş bir bölgeye yayılmış olmasının, terör saldırısı şüphesi uyandırdığını savunmuştu.

 

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