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Fransız tarihçi: Kitabımın Türkiye'de okunması beni mutlu edecek

Gülten Özbey / Paris, 19 Ocak () – Avrupa’da taraflı haberler yayınlandığını ve deforme edilmiş veriler kullanıldığını savunan Fransız tarihçi Dr. Nicolas Pitsos, Osmanlı tarihine ilişkin kitabının Türkiye'de okunmasının kendisini...

Fransız tarihçi: Kitabımın Türkiye'de okunması beni mutlu edecek

Gülten Özbey / Paris, 19 Ocak () – Avrupa’da taraflı haberler yayınlandığını ve deforme edilmiş veriler kullanıldığını savunan Fransız tarihçi Dr. Nicolas Pitsos, Osmanlı tarihine ilişkin kitabının Türkiye'de okunmasının kendisini mutlu edeceğini söyledi.
Sorbonne Uluslararası İlişkiler, Avrupa Medeniyetleri ve Kimlikleri kuruluşu ve Avrupa-Avrasya Araştırmaları Merkezinde, özellikle Ortadoğu üzerine basında medyada yer alan tarih olayları ile ilgili  çalışmalarını sürdüren Balkan tarihi uzmanı Dr. Nicolas Pitsos Paris, Anadolu Kültür Merkezi’nde , “Birinci Dünya savaşında Fransız basınında Osmanlı İmparatorluğunun İmajı” adlı bir konferans verdi.
Pitsos konuşmasında, “Yirminci yüzyılın başındaki olaylarla bugünkü olayların birbirine çok benziyor olmasından dolayı kitabımda, Avrupa’da haberlerin taraf tutarak ve bazı gerçeklerin de deforme edilmiş objektif olmayan verilere göre yazıldığını göstermek istedim” dedi ve kitabının Türkiye’de de okunmasının kendisini çok mutlu edeceğini ekledi
Konferansa Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Sefire Tülay Musa ve çok sayıda konuk katıldı.
Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Nicolas Pitsos’un Birinci Dünya Savaşı öncesinde Balkan Harpleri sırasında Fransız basınının Türkiye’yi nasıl gördüğünü, hafızasının seçili olduğunu ve bütün bunların kötüleştirilmiş bir Türk imajı üzerinden yapıldığını söyledi.
Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Doktor Demir Onger, ”Balkan Savaşların Fransız medyasına nasıl yansıdığını, medyanın o zaman da bugün olduğu gibi yönlendirildiğinin anlatan ve objektif kıstaslara göre yazılmış bir kitap olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü
- Konferanstan genel görüntüler
- Büyükelçi Cengizer ropörtajı
- AKM Başkanı Onger ropörtajı
- Tarihçi Nicolas Pitsos ropörtajı

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