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Fransız Radyosu’ndan Türkiye’ye özür

France Inter Radyosu’ndan yayınladıkları “Reina şarkısı” için: “Türk Milleti’ni incittiysek geçekten üzgünüz” açıklaması geldi. Fransız France Inter radyo kanalında hiciv türü şarkı ve taşlamaları...

Fransız Radyosu’ndan Türkiye’ye özür
France Inter Radyosu’ndan yayınladıkları “Reina şarkısı” için: “Türk Milleti’ni incittiysek geçekten üzgünüz” açıklaması geldi.

Fransız France Inter radyo kanalında hiciv türü şarkı ve taşlamaları ile tanınan Frederic Fromet'nin seslendirdiği, İstanbul’da Reina’ya şarkının sözleri tepkiye neden olmuş Fransa’da yaşayan Türkler radyoyu telefon ve eposta yağmuruna tutmuştu.

Gelen tepkiler karşısında France Inter Radyosu Genel Müdürü Laurance Bloch: “Fransa Inter Radyosu’nun komedyen şarkıcılarından biri tarafından yazılmış ve seslendirilmiş şarkıyı, o saldırıların kurbanlarına saygısızlık olduğunu düşüncesindeyiz. Türk milletini incittiysek gerçekten üzgünüm.” açıklaması yapıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “ Tepkileri anlıyorum. Şarkıdaki kelimelerin ilk anlamlarını alırsanız gerçekten sizi şok etmesini de anlıyorum ve bundan dolayı çok üzgünüm. Fransa'da ve özellikle France İnter Radyosu'nda skandalları, yanlışları daha dikkat çekici ve çarpıcı biçimde kınamak, eleştirmek için şok edici argümanlar kullanma yöntemini seçiyoruz. Bu şarkıda da Avrupa halkını ve yöneticilerini İstanbul'daki saldırıya daha duyarlı olmaya çağıran bir tema işleniyor. Bütün kurbanlara eşit yaklaşılması ve şefkat gösterilmesi çağrısı var. Bu kara mizah ve Fransa'da da aynı acı ile sarsıldığımızda aynı kara mizahla pek çok defa buna benzer şarkılar oldu. Emin olun ki ne aşağılama, ne alay etme söz konusu, tam tersine mizahla, mesafeyle ve cesaretle bilinçleri uyandırma amacı var. Umarım iyi niyetimiz konusunda sizi yeterince temin edebildim. Bütün France İnter adına kardeşlik duygularımı sunuyorum" mesajı.

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