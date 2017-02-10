Fransız polisi terör saldırısı düzenlemek üzere olan 4 kişiyi göz altına aldı

Engin Akgürbüz / Lyon, 10 şubat () - Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa'nın Montpellier kentinde birisi kadın 4 kişi "terör saldırısı hazırlığında bulunmak" suçundan göz altına alındı.
Yaşları 16 - 33 arasında değişen zanlılar bugün erken saatlerde anti-terör polisleri tarafından evlerinde yakalandılar.
Zanlıların birinin evinde patlayıcı madde bulunduğunu belirten polis yetkilileri zanlıların Paris'in turistik bir merkezinde terör saldırısı planladıklarını söyledi.
Engin Akgürbüz / Lyon, 10 şubat () - Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa'nın Montpellier kentinde birisi kadın 4 kişi "terör saldırısı hazırlığında bulunmak" suçundan göz altına alındı.