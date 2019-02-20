Fransız gazeteci-yazardan sarsıcı kitap: Vatikan, dünyadaki en büyük eşcinsel topluluk

Esma Çakır, Roma () - Fransız gazeteci, yazar ve sosyolog Fréderic Martél, Papa Francesco’nun etrafında çalışan üst düzey din adamlarının yaklaşık yüzde 80’inin eşcinsel; Vatikan’ın da ‘dünyadaki en büyük eşcinsel topluluk’ olduğunu öne sürdü.

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan Şehir Devleti’ni topraklarında barındıran Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde bir basın toplantısı düzenleyen Fréderic Martél, perşembe günü 8 dilde, 20 ülkede piyasaya çıkacak olan ‘Sodoma’ adlı kitabına ilişkin soruları yanıtladı.

Martél, sarsıcı iddialar içeren kitabının çıkışı için Vatikan'da 21-24 Şubat tarihleri arasında Papa Francesco’nun ve çoğu dünyanın pek çok yerinden gelecek olan üst düzey din adamı olan 190’a yakın kişinin katılacağı ‘Kilisede Çocukların Korunması’ başlıklı zirve ile aynı günü tercih etti. Zirvede, Katolik Kilisesi’nde din adamlarının karıştığı çocuk istismarlarının önlenmesi ve mağdurlara nasıl yardımcı olunabileceği konuları ele alınacak.



“KİLİSE HOMOFOBİK, AMA EŞCİNSEL DOLU”

Katolik ve eşcinsel olmadığını söyleyen Martél, Kilise’nin ‘homofobik’ olduğunu söyleyerek, “Ancak bu kitap için çalıştığımda anladım ki en fazla homofobik olanlar, aslen eşcinsel olanlarmış. Vatikan homofobik; LGBT bireylere karşı, eşcinsel evliliklere karşı, eşcinsellerin evlat edinmesine karşı ama orası eşcinsellerle dolu ve çifte yaşamları var,” dedi.

Bu kitabın, 4 yıllık ciddi bir araştırma ve yüz yüze söyleşiler sonucu doğduğunu, çoğunlukla halen görevde olan din adamlarının anlatımlarına dayandığını belirten Martél, “İtalya, Arjantin, Küba, Meksika da dâhil 30’a yakın ülkede, 41’i kardinal, 50’si episkopos ve monsenyör, 45’i Vatikan’ın büyükelçileri, 200’ü rahip olmak üzere bin 500’e yakın üst düzey din adamı ve kişi ile görüşmeler yaptım. Kitaptaki iddialar, son 5 papa dönemini kapsıyor” diye konuştu.

“VATİKAN, KURTARILACAK SON EŞCİNSEL KALESİ”

ABD tarihinde eşcinsellere ve cinsel azınlıklara baskı uygulayan bir sisteme karşı ilk açık direniş olarak tanımlanan 1969’daki Stonewall ayaklanmalarını örnek veren gazeteci, ‘sosyolojik bir homoseksüel toplumu’ olarak nitelediği Vatikan’ın, Stonewall isyanından sonra kurtarılacak son eşcinsel kalesi olduğunu ifade etti.

Fréderic Martél, Vatikan’ın yönetim sınıfında eşcinselliğin neredeyse bir kural olduğunu, heteroseksüelliğin ise istisna olduğunu da öne sürerek, “Hâlihazırda 27 üst düzey Katolik din adamı Vatikan sınırları içinde yaşamakta. Papa’yı koruyan yaklaşık 130 kişilik İsviçreli Muhafızın hâlihazırda 11’i de eşcinsel” dedi.

Martél, iddia edildiği gibi Vatikan’da bir eşcinsel lobisi olmadığını, bizzat ‘dünyanın tek gay (eşcinsel) devleti’ olduğunu da savundu.Martél, “Neden insanlar artık peder olmak istemiyor? Neden inananlar hızla Kilise’den uzaklaşıyor? Vatikan bunları açıklamak zorunda” diye konuştu.Fransız gazeteci, Papa Francesco’ya kitabın İspanyolca bir kopyasının da iletildiğini söyledi. 2013 yılında sürpriz bir şekilde görevinden feragat eden Emerit Papa 16. Benediktus döneminde eşcinsellik boyutunun kontrol edilemez bir duruma geldiğini öne süren gazeteci-yazar, üst düzey bazı din adamlarının da adını aleni bir şekilde kitabında aktardı.

16. Benediktus’un feragatinin ardında, Vatikan’daki ‘eşcinsel’ lobisinin baskıları olduğu, Papa’nın yaşının ilerlemesinden ötürü bununla başa çıkamadığı iddiası ortaya atılmıştı.



PAPA’DAN EŞCİNSEL OLDUĞUNU İTİRAF EDEN PEDERE: CESARETİN BENİ ETKİLEDİ

Öte yandan; 500’ü aşkın sayfadan oluşan kitapta, Papa Francesco ile eşcinsel olduğunu itiraf ederek yıllardır mensubu olduğu ruhban sınıfından ayrılan eski peder Francesco Lepore arasında geçen bir telefon görüşmesinin içeriğine de yer veriliyor.

Papa, eski din adamının bu kararı karşısında onun samimiyet ve cesaretinin kendisini çok etkilediğini söyleyerek, “Şu an sizin için ne yapabilirim bilemiyorum, ama bir şeyler yapmak istiyorum” diyor.

PAPA: EŞCİNSEL RAHİP VE RAHİBELER GÖREVDEN AYRILSIN

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, geçen aralıkta piyasaya çıkan bir kitapta yer alan ifadelerinde, eşcinsel rahip ve rahibelerin ruhban sınıfına dâhil olmaması gerektiğini, din görevlisi pozisyonundan ayrılmalarının kendileri için çok daha iyi olacağını belirtmişti.

Bunu ‘ciddi bir mesele’ olarak tanımlayan Papa, eşcinselliğin bugünlerde 'moda' olduğunu da öne sürerek, bu durumun kiliseyi de etkilediğini söylemiş, "Kilisedeki eşcinsellikler beni endişelendiriyor" demişti.

Papa Francesco, eşcinsellere yönelik ‘açılım’ olarak nitelenen bazı açıklamalar da yapmıştı.

Bu makama seçilmesinin hemen ardından, 2013 yılında konuşan Papa, "Bir kişi eşcinselse ve Tanrı'yı aramaktaysa, iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım!" demişti.

Papa, bir din adamınca çocukken istismar edilen bir kurbanla buluşmasında ise, "Tanrı seni böyle yaratmış ve böyle seviyor" ifadesini kullanmıştı.