Fransada şok gelişme, Başbakan istüifa etti yerine atama yapıldı

Fransa'da bugün istifa kararı alan başbakan Edouard Philippe'in yerine gelecek isim belli oldu... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Jean Castex'i başbakan olarak atadığını açıkladı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in bugün istifa ettiği açıklandı… Elysee Sarayı, istifanın kabul edildiğini açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yeni kabineyi oluşturana kadar Philippe’in hükümetle iletişimi sürdürmek için çalışacağını açıkladı.

Hafta sonu yapılan yerel seçimde Macron’un beklediğini elde edememesi sonrasında Philippe’in istifa etmesi uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Macron’un daha çevreci bir tutum sergilemek istediği için kabineyi yeniden oluşturması beklenirken Philippe’in istifasının bunun ilk adımı olduğu tahmin ediliyor. Macron, haziran ayının ortasında, “Cumhurbaşkanlığımı yeniden canlandırmak istiyorum” diyerek bir süredir kabine değişikliğinin aklında olduğunu dile getirmişti.

Fransa’da yerel seçimlerden sonra hareketli saatler yaşanıyor… Sabah saatlerinde Elysee Sarayı, başbakan Edouard Philippe’in görevinden istifa ettiğini açıkladıktan sonra flaş bir açıklama daha geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı başbakanlığa Jean Castex’in atandığını duyurdu. Yeni kabineyi kurma görevini üstlenecek olan Castex, Prades’in belediye başkanı olarak görev yapmıştı.