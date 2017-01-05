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Fransa’da mültecilere yardım eden çiftçiye hapis cezası istendi

Fransa’da mültecilere yardım eden bir kişinin kaçak girişlerine yardım ettiği gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Savcı Jean-Michel Prêtre, çiftçi Cédric Herrou’nun 8 ay hapis ve 30 bin Euro da para cezasıyla...

Fransa’da mültecilere yardım eden çiftçiye hapis cezası istendi
Fransa’da mültecilere yardım eden bir kişinin kaçak girişlerine yardım ettiği gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Savcı Jean-Michel Prêtre, çiftçi Cédric Herrou’nun 8 ay hapis ve 30 bin Euro da para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ehliyet kullanımının da sınırlandırılma istedi.

Zeytincilikle uğraşan Cedris Herrou, “Benim yaptığım bir şeyi feda etmek değil, bu benim için bir onurdur.’’dedi. Fransa’nın İtalya sınırındaki La Vallée de la Roya’ bölgesinde çiftçilik yapan 37 yaşındaki Cédric Herrou, mültecilere yardım ettiği için hapis cezasına çarptırıldı.

Nice Mahkemesi’nde görülen davada, Herrou’nun İtalya’dan kaçak yollarla Fransa’ya giren mültecilere yardım etmek daha sonra da onları Fransa Devlet Demiryolları’na (SNCF) ait kullanılmayan kampa yerleştirmekle suçlandı. Cedric Herrou, daha önce otobanda yürüyen mültecileri alıp gara bıraktığını daha sonra ise problemle daha yakından ilgilenmeye başladığını aktardı.

Savcının suçlamalarını kabul eden Cédric Herrou mahkemede yaptığı konuşmada, “Evet mültecilere yardım ettim çünkü o insanların problemi vardı. Evet yaptım, çünkü yardım etmem gerekiyordu. İnsanlar otoyol üzerinde ölüyordu. Acı çeken aileler vardı. Sınırları yerleştiren fakat sonuçlarıyla uğraşmayan bir devlet var’’ ifadelerini kullandı. Mahkeme 10 şubat tarihine ertelendi.

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