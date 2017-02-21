Fransa’da kuş gribi önlemi

İstanbul, 21 Şubat () – Fransa’nın güneybatısında, kuş gribi şüphesiyle, 600 bin ördek itlaf edilecek.

Fransa tarım Bakanı Stéphane Le Foll, katıldığı bir radyo programında, Fransanın Landes şehrinde bulunan çiftliklerde yaşayan bütün ördeklerin itlaf edileceğini söyledi.

Fransa’nın batı sahilinde, İspanya sınırına yakın olan Landes, 600 bin ördeğe ev sahipliği yapmakla birlikte, Fransa’nın en büyük kaz ve ördek ciğeri üreticisi.

Landes şehrindeki ördeklerin 100 tanesinde yüksek derecede patojenik olan H5N8 virüsü tespit edilmesi üzerine, pek çok ördek itlaf edildi ancak Le Foll, bölgeyi temizlemek ve riski yok etmek adına 600 bin ördeğin daha itlaf edileceğini duyurdu.

Fransa’da şuana kadar 28’i doğada 273’ü ise çiftliklerde olmak üzere 301 kuş gribi vakası görüldü.