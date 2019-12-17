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Fransa’da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu paketine karşı...
DIŞ HABERLER 17.12.2019, 22:11
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu paketine karşı 5 Aralık’ta başlatılan genel grev sürüyor. Başkent Paris’te bugün düzenlenen gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Fransız hükümetinden, grevlere rağmen reformun yürürlüğe gireceğini belirtildi. Sendikalar ise hükümetin bu kararıyla ‘kırmızı çizgiyi’ geçtiğini duyurdu.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu paketine karşı 5 Aralık’ta başlatılan genel grev sürüyor. Başkent Paris’te bugün düzenlenen gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Fransız hükümetinden, grevlere rağmen reformun yürürlüğe gireceğini belirtildi. Sendikalar ise hükümetin bu kararıyla ‘kırmızı çizgiyi’ geçtiğini duyurdu.
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