Fransa’da gaz patlaması 5 yaralı

Fransa’nın kuzey batısı Brest kentine 35-40km uzaklıkta bulunan Finistere kentinde ise sabah saatlerinde parçalanmış ve yakılmış ceset parçaları bulundu. Cinayete kurban giden kişinin evinde külçe altın ve değerli altın eşyaların sakladığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki araştırmaları çok yönlü olarak devam ediyor. Fransa’da ikinci cinayet Alsas bölgesin Saverne kentin Erckartswiller kasabasında kayıplara karışan bir yaşlı kadının cesedi bulundu.
Fransa’nın kuzey batısı Brest kentine 35-40km uzaklıkta bulunan Finistere kentinde ise sabah saatlerinde parçalanmış ve yakılmış ceset parçaları bulundu. Cinayete kurban giden kişinin evinde külçe altın ve değerli altın eşyaların sakladığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki araştırmaları çok yönlü olarak devam ediyor. Fransa’da ikinci cinayet Alsas bölgesin Saverne kentin Erckartswiller kasabasında kayıplara karışan bir yaşlı kadının cesedi bulundu.