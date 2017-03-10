Fransa’da gaz patlaması 5 yaralı

Fransa’nın İsviçre’ye sınır Altkirch kasabasında bugün saat 12.00 sıralarında üç katlı bir binada çıkan gaz kaçağı sonucu binanın dış cephesi yıkıldı. Tahliye çalışması yapan jandarma ve itfaiye çalışanlarından 5 kişi yaralandı. Bir itfaiye eri vücudunda ileri derecede yanıkla Mulhouse hastanesine kaldırıldı. Gaz sızmasın nedeni araştırılıyor. Binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Fransa’nın kuzey batısı Brest kentine 35-40km uzaklıkta bulunan Finistere kentinde ise sabah saatlerinde parçalanmış ve yakılmış ceset parçaları bulundu. Cinayete kurban giden kişinin evinde külçe altın ve değerli altın eşyaların sakladığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki araştırmaları çok yönlü olarak devam ediyor. Fransa’da ikinci cinayet Alsas bölgesin Saverne kentin Erckartswiller kasabasında kayıplara karışan bir yaşlı kadının cesedi bulundu.