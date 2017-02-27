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Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışında Le Pen ve Macron önde

Fransa’da RTL Radyosu için Kantar Sofres - One Point firması tarafından yapılan ankete göre, aşırı sağın adayı Marine Le Pen liberal sol aday Macron kazanıyor. Anketlerin kazanan adayı François Filllon ise anket sonuçlarında üçüncü...

Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışında Le Pen ve Macron önde
Fransa’da RTL Radyosu için Kantar Sofres - One Point firması tarafından yapılan ankete göre, aşırı sağın adayı Marine Le Pen liberal sol aday Macron kazanıyor. Anketlerin kazanan adayı François Filllon ise anket sonuçlarında üçüncü sıraya geriledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ilk turu önde bitiren iki aday ikinci tura atlıyor.

Ankete göre ikinci turda Le Pen'in karşısına hangi aday çıkarsa çıksın aşırı sağ lideri yeniyor. Le Pen'in karşısına Macron çıkarsa yüzde 58 oyla, Fillon çıkarsa yüzde 55 oyla kazanıyor.

Fransa'da, 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde iki turlu olarak yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen'in yüzde 27 oy oranıyla liderliğini koruyor, ancak yüzde 25 oy oranıyla Macron, Le Pen'i yakalıyor.

Merkez sağ lider François Bayrou'nun desteğini alan Macron'un bu desteğin ardından oy oranını yüzde 4 seviyesinde artırdığı gözlendi.

Macron'u LR'in adayı François Fillon yüzde 20 oy, PS'in adayı Benoit Hamon yüzde 14 izliyor. Eşi ve çocuklarına Meclis bütçesinden çalışmadığı halde danışman kadrosu gösteren ve 1 milyon Euro maaş ödeyen Fillon, skandal nedeniyle anketlerdeki gerilemesini sürdürüyor.

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