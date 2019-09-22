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Fransa’da camiye araba çarptı
Fransa’nın Colmar şehrinde bir sürücü aracıyla camiye çarptı. Yetkililer, olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun araştırıldığını söyledi. Aracıyla caminin içine giren kişinin, bıçakla kendini yaraladığı da iddia edildi. Olay,...
DIŞ HABERLER 21.09.2019, 23:59
Fransa’nın Colmar şehrinde bir sürücü aracıyla camiye çarptı. Yetkililer, olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun araştırıldığını söyledi. Aracıyla caminin içine giren kişinin, bıçakla kendini yaraladığı da iddia edildi.
Olay, Fransa’nın doğusunda bulunan Colmar Ulu Cami’nde meydana geldi. Aracıyla camiye çarpan ve içeri giren sürücü, camide maddi hasar oluşmasına sebep oldu. Şans eseri camide o sırada kimse bulunmazken, sürücünün boynundan bıçakla yaralandığı bildirildi. Bıçakla kendisini yaraladığı iddia edilen sürücünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, camiye arabasıyla giren adamın amacının saldırı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.
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