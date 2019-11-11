Fransa’da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

Fransa’da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Fransa’nın Drome bölgesindeki Montelimar kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.