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Fransa, Suriye savaşını bitirmek için Rusya'yla işbirliği istiyor

Moskova, 27 Aralık, () - Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Jean-Maurice Riper Fransa’nın Suriye savaşını sona erdirmek için Rusya ile işbirliği yapmak istediğini, Fransa ve Rusya’nın terörle mücadelede hemfikir olduğunu dile...

Fransa, Suriye savaşını bitirmek için Rusya'yla işbirliği istiyor

Moskova, 27 Aralık, () - Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Jean-Maurice Riper Fransa’nın Suriye savaşını sona erdirmek için Rusya ile işbirliği yapmak istediğini, Fransa ve Rusya’nın terörle mücadelede hemfikir olduğunu dile getirdi.

Fransız diplomatı, Moskova ile Paris’in geçtiğimiz Pazartesi günü BM GK’nin onayladığı insani kararname konusunda görüşmeler yaptığına dikkat çekti. Söz konusu kararname, uluslararası komitenin Halep’ten sivillerin tahliye edilmesini takip edeceğini ve sivillere insani yardım sağlanacağını öngörüyor.

Riper, “Tabii ki savaşı sona erdirmek için Rusya ile, diğer ortaklarımız ile işbirliği yapmak istiyoruz. Moskova da bunu kabul ediyor. Simdi yapılması gerekenler konusunda hemfikir olmasak da işbirliği yapmamızın gerekli olduğunu anlıyoruz. Hepimiz terörü yok etmek istiyoruz. Rusya ve Fransa, terörün tüm şekillerine karşı mücadelede hemfikir“ diye konuştu.

RİA Novosti’ye konuşan Riper, Suriye’de askeri suç soruşturma mekanizmasının oluşturulması ile ilgili BM zirvesinde onaylanan kararın Rusya’ya ya da Şam’a karşı olmadığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye’de işlenen askeri suç soruşturma mekanizmasının oluşturulmasına dair karar BM Genel Kurulu tarafından onaylandı. 105 ülke belgenin lehine, 15 ülke aleyhine oy kullandı, 52 ülke ise buna çekimser oy verdi. Rusya, Çin, İran, Suriye, Cezayir, Beyaz Rusya, Kırgızistan kararnameyi kabul etmedi. ‘Rossiyaskaya gazeta’ya konuşan Rusya’nin daimi BM temsilcisi Vitaliy Çurkin, BM’nin bu tür kurum oluşturmak için yeterli yetkiye sahip olmadığını dile getirdi.

Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Riper, “Kararnameye göre çatışmanın tüm taraflarınca işlenen tüm suçların soruşturulması gerekiyor. Sivillere, insani konvoylara, hastanelere vurulması olmaz. Maalesef savaş olduğu zaman tüm taraflar suç işliyor. Soruşturma komitesi, yapılanlarını inceleyecek. Komitenin Suriye’de işlenen tüm suçlarını soruşturacağını bir daha dile getirmek istiyorum“ şeklinde konuştu.

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