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Fransa, 'seçimlere müdahale' konusunda Rusya'yı uyardı

Edip Sönmez / İstanbul, 20 Ocak, () - Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine siber saldırılarla mücadele ettiği öne sürülen Rusya'yı uyardı. ABD istihbarat birimlerinin Amerikan başkanlık seçimlerine...

Fransa, 'seçimlere müdahale' konusunda Rusya'yı uyardı

Edip Sönmez / İstanbul, 20 Ocak, () - Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine siber saldırılarla mücadele ettiği öne sürülen Rusya'yı uyardı.
ABD istihbarat birimlerinin Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'yı suçlamasından aylar sonra, Kremlin'in bu kez de Fransa'daki seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddia edildi. Nisan ayında Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Kremlin'in müdahalesiyle ilgili raporlar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Fransız demokratik hayatına böylesi bir müdahale kabul edilemez, bunu kınıyorum," dedi.
Rusya'ya yakın olmayan aday saldırıya uğruyor iddiası
Ayrault, şu an seçimleri kazanma ihtimali en yüksek gözüken Emmanuel Macron'un "siber saldırılara maruz kaldığını," diğer iki büyük adayın ise saldırılara hedef olmadığını söyledi. Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, Avrupa Birliği ve göç karşıtı politikalarının yanı sıra, Kremlin'le olan sıcak ilişkileriyle tanınıyor. Muhafazakar Cumhuriyetçi aday Francois Fillon da, Rusya'yla daha yakın ilişkiler kurulması taraftarı.
Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Bunlar, Rusya'nın Fransız seçim kampanyalarında Le Pen veya Fillon'ı tercih ettiğini görmek için yeterli," diyerek, "Fransa, tercihlerinin kendisine dikte ettirilmesini kabullenmez," şeklinde konuştu.
Macron'ın danışmanı da, son bir ay içinde Macron'un internet sitesinin ve e-posta sunucularının siber saldırılara hedef olduğunu ifade etti.

(Fotoğraflı)

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