Fransa, geçen yıl Kazakistan'a 11.7 milyon dolarlık parfüm ihraç etti

Güldana Nabiyeva / Astana, 8 Mart, () - Kazakistan’da 8.Mart Dünya Kadınlar günü her sene büyük coşkuyla kutlanıyor. Bu günlerde en çok kozmatik ürünler hediye olarak tercih ediliyor. Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığının istatistik komitesinin yayınladığı bilgilere göre, kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada Fransa geliyor. Kazakistan piyasasına Fransa geçen yıl 11.7 milyon dolar değerinde parfüm ihracatını gerçekleştirdi. Kozmetik sektörü ithalatında ikinci ve üçüncü sırada Rusya ile Amerika yer alıyor. Ondan sonra İsveç, Polonya ve Türkiye geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Astana 9 ton çiçek satın aldı. Bayram nedeniyle artan talebi karşılamak amacıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’ya 31 milyon tenge değerinde çiçek ithal edildi. Çiçeklerin toplam ağırlığı 8.6 ton oldu. Lale, gül, karanfil, krizantem gibi çeşitli çiçekler Ekvator, Kenya, Hollanda, İsrail ülkelerinden uçakla getirildi.