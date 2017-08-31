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Fransa eski cumhurbaşkanı Hollande Türkiye'de tutuklu gazeteci için harekete geçti

Türkiye’de tutuklu Fransız gazeteci için eski Cumhurbaşkanı Hollande harekete geçti.   Fransız medyasına yaptığı bir söyleşide Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau için "diplomatik çevresini" harekete geçirdiğini...

Fransa eski cumhurbaşkanı Hollande Türkiye'de tutuklu gazeteci için harekete geçti
Türkiye’de tutuklu Fransız gazeteci için eski Cumhurbaşkanı Hollande harekete geçti.  

Fransız medyasına yaptığı bir söyleşide Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau için "diplomatik çevresini" harekete geçirdiğini belirten Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande bu yaptığının Fransa diplomasisine paralel bir "pazarlık" olmadığını bildirdi.

"Loup Bureau'nun serbest kalması için tanıdığım kanalları harekete geçirdim" diyen François Hollande aynı zamanda Türk hükumetine yakın olan tanıdık çevreleride konu için uyardığını bildirdi.

26 Temmuz tarihinde "terör örgütü propagandası" yapmaktan tutuklanan genç Fransız gazeteci Loup Bureau'nun bilgisayarında Suriye'deki PKK uzantısı PYD-YPG’lilerle çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı.

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