Fransa'dan Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Endişe verici
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. Jean-Yves Le Drian, ''Haklardaki bu düşüş endişe vericidir'' dedi.
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. Jean-Yves Le Drian, ''Haklardaki bu düşüş endişe vericidir'' dedi.
Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi tepki ile karşılanırken bir açıklama da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Le Drian, "Haklardaki bu düşüş endişe vericidir" dedi.
'ÜZÜTÜYLE KARŞILIYORUZ'
Le Drian, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno'yu da etiketlediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir."
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Rizespor
|29
|34
|13. Konyaspor
|28
|33
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Ankaragücü
|29
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|27
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|26
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|28
|60
|3. Barcelona
|27
|59
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|27
|24
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|27
|23
|20. Huesca
|28
|21
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016