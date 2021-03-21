Fransa'dan Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Endişe verici

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. Jean-Yves Le Drian, ''Haklardaki bu düşüş endişe vericidir'' dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi tepki ile karşılanırken bir açıklama da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Le Drian, "Haklardaki bu düşüş endişe vericidir" dedi.

'ÜZÜTÜYLE KARŞILIYORUZ'

Le Drian, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno'yu da etiketlediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir."