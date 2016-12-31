Fransa'da yine çok sayıda araç kundaklandı

Fransa önceki yıllarda olduğu gibi bu yılbaşı öncesi de araçlar kundaklandı. 30 aralık Cuma günü başlayan kundaklama eylemleri bugün de sürdü. Yılın son gününde Fransa’nın kuzey doğusu Alsas ve Strasbourg kentinde 20’den fazla park eden araçlar kundaklandı. Kundaklama eylemlerin bu gece geç saatlerde ve yeni yılın ilk saatlerinde devam edebileceği belirtildi. Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Fransa genelinde 800’den fazla araç kundaklanmıştı. Bu yılbaşı gecesi için Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ve İçişleri Bakanı Bruno Le Roux kundaklama eylemlerin önüne geçilmesi için ülke genelinde 100 bin polis, asker, güvenlik güçlerini seferber ettiğini duyurdu. Bu yılbaşı kundaklanan araç sayısın bilançosu yine merakla bekleniyor. Uzun yıllardır devam eden kundaklama eylemlerin önüne geçilmemesi halk sakinlerini ve araçlarını caddede park edenleri endişelendiriyor.