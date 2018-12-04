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Fransa'da vergiler 6 aylık askıya alındı, hayat normale döndü

PARİS - FRANSA Başbakanı Edouard Philippe'in akaryakıt vergilerinin 6 aylık askıya alınacağını duyurmasının ardından Paris'de eylemler son bulurken hayat normale döndü. Fransa'dan sonra Belçika ve Hollanda'ya da sıçrayan 'Sarı Yelekliler'...

Fransa'da vergiler 6 aylık askıya alındı, hayat normale döndü

PARİS - FRANSA Başbakanı Edouard Philippe'in akaryakıt vergilerinin 6 aylık askıya alınacağını duyurmasının ardından Paris'de eylemler son bulurken hayat normale döndü.

Fransa'dan sonra Belçika ve Hollanda'ya da sıçrayan 'Sarı Yelekliler' eylemine neden olan vergilerin askıya alınacağının açıklanmasının ardından ülkedeki olaylar son buldu. Başta başkent Paris olmak üzere, ülke genelindeki olayların son bulmasının ardından hayat normale döndü. Olaylarla ilgili 'ya konuşan bir Türk Vatandaşı, Sarı Yeleklilerin tabandan derinden geldiğini, burada siyasetle alakası olmayan halktan insanların, vergilere yönelik yapılan zamlara karşı bir isyan olduğunu dile getirdi. Maaşların sabit kalarak diğer her şeye zam gelmesinin, halkın tepkisine neden olduğunu ve alım gücünün düşmesi olayların en belirgin özelliği dedi. Bir Türk Vatandaşı da eylemlerin yerinde olduğunu fakat etrafa zarar verip, yakıp yıkmanın doğru olmadığını belirtti.

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