Fransa'da polis üç kişiyi öldüren saldırganı öldürdü

İstanbul, 23 Mart () - Fransa'nın güneyinde bir süpermarkette yaptığı silahlı saldırıda üç kişiyi öldürüp 10'dan çok kişiyi yaralayan ve IŞİD yanlısı olduğu belirtilen saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Yerel medya haberlerine göre, 30 yaşlarında Faslı olduğu belirtilen saldırgan, Fransa'nın güney bölgesinde bir süpermarkete silahlı baskın düzenledi. Baskın sırasında açtığı ateşten üç kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, en az 12 kşi de yaralandı.

Yerel medya ayrıca, saldırganın 2015'te Paris'teki saldırıların zanlısı Salah Abdeslam'ın serbest bırakılmasını istediğini duyurdu.