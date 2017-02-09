Fransa'da Nükleer santralde patlama
Fransa'nın kuzey batısındaki Flamanville Nükleer Santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nükleer risk taşımadığı ve patlamada bir kaç kişinin yaralandığı belirtildi.
09 Şubat 2017 Perşembe 13:40
Fransa'nın kuzey batısındaki Flamanville Nükleer Santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nükleer risk taşımadığı ve patlamada bir kaç kişinin yaralandığı belirtildi.
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