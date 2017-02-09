Fransa'da nükleer santralde patlama (2)

Engin Akgürbüz, Lyon, 9 Şubat () - Fransa'nın Manche bölgesinde faal olan Flamanville Nükleer Santrali'nde bir patlama meydana geldi. "Kazanın" sona erdiğini açıklayan Manche valiliği yetkilileri 5 kişinin hafif zehirlendiklerini ve herhangi bir yaralanma olmadığını belirttiler. Herhangi bir radyoaktif sızıntı olmadığını, patlamanın reaktörlerden uzak bir bölgedeki kontrol noktasında meydana geldiğini ve ufak çaplı bir yangına sebep olduğunu açıklayan nükleer santral yetkilileri, radyoaktif bir tehlikenin olmadığını söyledi. Flamanville Nükleer Santrale 1987 senesinde hizmete girdi. Aynı santralde 2012 senesinde bir nükleer sızıntı kazası yaşanmıştı.