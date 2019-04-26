Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, Edirne'den tepki

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şubat ayında 24 Nisan'ı sözde 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' olarak ilan eden karara imza atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Ermenliler ile Müslümanların birlikte yaşadığını gösteren 'Edirne Planı' isimli kitabı göndereceğini söyledi. Gürkan, "Osmanlı'nın, Türkler'in tarihinde hiçbir katliam yoktur. Eğer Sayın Macron bir katliam arıyorsa Fransa'nın ve Fransızlar'ın tarihine bakmalıdır" dedi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki göstererek, Fransa'nın iddialarının boş ve gerçeklerden uzak olduğunu söyledi. Belediyenin bastırdığı 'Edirne Planı' isimli kitapta yer verilen döneme ait Edirne haritası ile Macron'a cevap veren Gürkan, "Belediye olarak Kasım 2018'de bastırdığımız kitap, Macron'un ve Fransız'ların sözde Ermeni soykırımı iddialarının ne kadar boş ve ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu teyit ediyor" diye konuştu.Fransa'nın aldığı kararın Türkler'e yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Başkan Gürkan, "Eğer Sayın Macron tarihi doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsa Türk arşivlerine bakıp, Edirne'ye gelip, bu haritanın o tarihteki yaşanmış olan yerlerini bizatihi görebilir. Ben bu kitabı ve bu haritayı posta ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderiyorum" diye konuştu. Osmanlı ile Türkler'in tarihinde hiçbir katliam olmadığını kaydeden Gürkan, "Eğer Sayın Macron bir katliam arıyorsa Fransa'nın ve Fransızlar'ın tarihine bakmalıdır. Orada nasıl katliam yapıldığının bariz örneklerini kendi tarihinde, geçmişinde görecektir. Ayrıca bazı aklıevvellerin iddia ettiği gibi 24 Nisan 1915'te Türkler Ermenilere soykırım yapmış olsaydı, 1918 yılında yani bundan 3 yıl sonra Edirne'de bir Ermeni Mahallesi nasıl olabilirdi? Bu sorunun cevabını da Sayın Macron versin" dedi.