Cemal Engin AKGÜRBÜZ/FRANSA,() - FRANSA Anayasa Konseyi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkârına yönelik ceza yasasını bir kez daha iptal etti. Kararda, ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı.
Fransa Anayasa Konseyi, 'Soykırım' ceza yasasını iptal etti
Cemal Engin AKGÜRBÜZ/FRANSA,() - FRANSA Anayasa Konseyi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkârına yönelik ceza yasasını bir kez daha iptal etti. Kararda, ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı.
27 Ocak 2017 Cuma 01:35
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