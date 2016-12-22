Fransa 2017 yılında silah kullanma kanunu değiştiriyor
Fransa İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün Ulusal Meclis’e önerdiği polislerin silah kullanma yetkisine yönelik kanun değişikliğin 2017 yılında yeni düzenlemeyle, karara bağlanacağını duyurdu. Fransa’da devam eden olağanüstü...
22 Aralık 2016 Perşembe 13:23
Fransa İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün Ulusal Meclis’e önerdiği polislerin silah kullanma yetkisine yönelik kanun değişikliğin 2017 yılında yeni düzenlemeyle, karara bağlanacağını duyurdu. Fransa’da devam eden olağanüstü hal ve ülkede devam eden terör tehlikesi göz önünde bulundurularak polislerin silah kullanma yetkisini kolaylaştırma amaçlı yeni kanunun 2017 yılın Ocak ayın sonuna kadar onaylanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı polis memurların görevde meşru müdafaada hukuki güvence altına alınmasına yönelik yeni yasanın değişik polis birliklerin operasyonlarda çalışmaları kolaylaştırması bekleniyor. İsimsiz, anonim olarak polisten daha serbest silah kullanma yetkisi olan Jandarma’ya karşı yeni uygulamanın polis memurlarına aynı yetkiyi sağlaması bekleniyor.
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