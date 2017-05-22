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Fransa, 2016'da 83 milyon turisti ağırladı

Levent Gündüz / Fransa, 22 Mayıs () - Son iki yıldır ülkede yaşanan terör saldırılarına rağmen, Fransa'yı 2016 yılında 83 milyon turist ziyaret etti. Fransa turizmde cazibesini kaybetmedi. 2016 yılı içinde en çok ziyaret edilen kentlerin...

Fransa, 2016'da 83 milyon turisti ağırladı

Levent Gündüz / Fransa, 22 Mayıs () - Son iki yıldır ülkede yaşanan terör saldırılarına rağmen, Fransa'yı 2016 yılında 83 milyon turist ziyaret etti.

Fransa turizmde cazibesini kaybetmedi. 2016 yılı içinde en çok ziyaret edilen kentlerin başında olan Paris’i, 12 milyondan fazla turist ziyaret etti. Eyfel Kulesini ziyaret edenlerin sayısı 7 milyonu geçti. Eyfel kulesini, Louvre Müzesi 7 milyon ziyaretçiyle takip etti. 2017 yılında çoğu Fransızların kendi ülkelerinde tatil yapacağını en çok Akdeniz ve Atlas Okyanus’u kıyıları tercih ediliyor. Fransa’nın güney komşusu İspanya’da 2016 yılında yaklaşık 76 milyon turistle yeni bir turizm rekoruna imza atmıştı.

‘Pro Tourisme’ araştırma sonuçlarında 2016 yılında en çok turistin Çin, Amerika, Japonya ve Türkiye’den geldiği dikkat çekti.  

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