Ford Coppola’nın şarapları Oscar Galası’nın resmi içeceği oldu

Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – Amerikalı ünlü film yönetmeni Francis Ford Coppola’nın ürettiği şaraplar Oscar Galası’nın resmi içeceği oldu. Ünlü yönetmenin sahibi olduğu The Francis Ford Coppola Winery, Oscar Komitesi ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca üç yıl boyunca Oscar galalarında ve 2017 Sun Dance Film Festivali’nde sadece Ford Coppola’ nın şarapları içecek olarak sunulacak. Film yönetmenliğinin yanısıra 1975 yılında Kaliforniya Napa Vadisi’nde satın aldığı üzüm bağları ile şarapçılık sektörüne adım atan The Francis Ford Coppola, kendisi de 1972 ve 1974 yıllarında yönettiği ilk iki ‘Baba’ filmi ve 1970 yılında yönettiği ‘Patton’ filmleriyle Oscar Ödülü almıştı.