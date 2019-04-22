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Fomin: Türkiye’ye S-400 sevkiyatı yakın zamanda planlanıyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova () - Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Türkiye’ye ilk S-400 sevkiyatının yakın zamanda gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Fomin Moskova Güvenlik Konferansı öncesinde RT TV kanalına yaptığı...

Fomin: Türkiye’ye S-400 sevkiyatı yakın zamanda planlanıyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova () - Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Türkiye’ye ilk S-400 sevkiyatının yakın zamanda gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.
Fomin Moskova Güvenlik Konferansı öncesinde RT TV kanalına yaptığı açıklamada, “Askeri teknik işbirliği alanında işbirliğimiz aktif şekilde gelişiyor. S-400 projesini biliyorsunuzdur. Yakın zamanda bu kompleksin ilk kısmının sevkiyatı planlanıyor. Diğer projelerde de aktif şekilde işbirliği yapıyoruz” dedi. 
Fomin, Türk partnerlerinin aktif tavrına dikkat çekerek, “ABD’nin S-400’e ilişkin güçlü baskısına rağmen müthiş ruh sertliği ve eğilmezlik gösterdiler. Bu çok şey söylüyor” dedi. 
Fomin, Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve askeri teknik işbirliği dahil olmak üzere tüm alanlarda yükselişte olduğunun altını çizerek, “Askeri alanda işbirliği yapıyoruz, belirli bir formata sahibiz. Suriye konusunda da işbirliği yapıyoruz. Türkiye, Astana sürecinin garantör ülkelerinden birisidir ve Türkiye tarafı ile işbirliği olmadan İdlib çatışmasızlık alanının kurulması başta olmak üzere Suriye’deki barış sürecinde bazı konuları çözmek imkansız” dedi.

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