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Florida'da havalimanında silahlı saldırı (5)

(Ek Bilgilerle) Nafiz Albayrak, Edip Sönmez / New York, 6 Ocak, () - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Sağ yakalanan zanlının kimliği öğrenildi. Fort...

Florida'da havalimanında silahlı saldırı (5)

(Ek Bilgilerle)

Nafiz Albayrak, Edip Sönmez / New York, 6 Ocak, () - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Sağ yakalanan zanlının kimliği öğrenildi.

Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Terminal 2'de, bagaj alım bölgesinde meydana gelen saldırının nedenine henüz netlik kazanmadı. Ortalama 650 uçuşun gerçekleştiği Fort Lauderdale-Hollywod Uluslararası Havalimanı günde 73 bin yolcuya hizmet veriyor.

Terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor

Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.

CNN'e konuşan Broward County Valisi Barbara Sharief, "Zanlının başka birileriyle koordineli hareket ettiğine dair şu an elimizde bir kanıt yok. Şu anda gözaltında ve olayı soruşturuyoruz" dedi. Yetkililerin, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu öğrenmek üzere çalışmaları sürdürdükleri, olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunun değerlendirildiği aktarıldı.

Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Havalimanı saldırısını düzenleyen kişinin kimliği Esteban Santiago olarak açıklandı. Santiago'nun askeri kimlik taşıdığı ve New Jersey doğumlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- TV Kaydı

- Havalimanından tahliye edilen yolcular 

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