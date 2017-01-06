Fort Lauderdale, 6 Ocak, () - ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda bir silahlı saldırı meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu bildiriliyor.
Florida'da havalimanında silahlı saldırı (1)
Fort Lauderdale, 6 Ocak, () - ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda bir silahlı saldırı meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu bildiriliyor.
06 Ocak 2017 Cuma 21:22
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.