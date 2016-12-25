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Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tu-154 uçağı Karadeniz'de düştü. Uçağın parçaları Soçi'nin Karadeniz kıyısından 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu; 1 yolcunun cesedine ulaşıldığı belirtiliyor.

Rusya'nın Sochi kentinden Suriye'ye gitmek üzere havalanan Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu açıklanan içinde en az 70 kişinin bulunduğu Tupolev Tu-154 tipi olduğu belirtilen uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tu-154 uçağı Karadeniz'de düştü. Uçağın parçaları Soçi'nin Karadeniz kıyısından 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu; 1 yolcunun cesedine ulaşıldığı belirtiliyor. 

Uçakta 91 kişinin bulunduğu bildirildi. "Düşen uçakta sanatçılar ve Rus basın mensupları vardı" Rusya savunma bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamaya göre düşen uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni Yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu. Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre uçağın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Düşen uçakta sanatçılar ve Rus basın mensupları vardı 

Rusya savunma bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni Yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu. Rusya'nın Soçi şehrinde askeriyeye ait bir Tu-154 tipi uçağın düştüğü ve içinde toplam 91 kişinin olduğu bildirildi.

Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre daha önce radardan kaybolduğu belirtilen uçağın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Adler Havaalanı'ndan havalanan uçak kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Savunma Bakanlığı Basın servisi yaptığı açıklamada uçakta askeri yetkililerin yanı sıra bazı sanatçılar ve dokuz kişilik bir basın mensubu grubunun bulunduğunu belirtti. Şuanda uçağın aranmasına devam edildiği ve radarda kaybolan uçak ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiği bildirildi.

 

Düşen Rus uçağı... Uçağın parçaları bulundu
Düşen Rus uçağı... Uçağın parçaları bulundu
Düşen Rus uçağı... Rus kanalı uçakta bulunan çalışanlarının fotoğraflarını yayınladı
Düşen Rus uçağı... Rus kanalı uçakta bulunan çalışanlarının fotoğraflarını yayınladı
Düşen Rus uçağı... Düşen uçağın son fotoğrafı
Düşen Rus uçağı... Düşen uçağın son fotoğrafı
(Görüntülü Haber) Düşen Rus uçağı... 1 yolcunun cesedine ulaşıldı
(Görüntülü Haber) Düşen Rus uçağı... 1 yolcunun cesedine ulaşıldı
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'de düştü (2)
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'de düştü (2)
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'de düştü
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'de düştü
Rusya Savunma Bakanlığı: Düşen uçakta sanatçılar ve Rus basın mensupları vardı
Rusya Savunma Bakanlığı: Düşen uçakta sanatçılar ve Rus basın mensupları vardı
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