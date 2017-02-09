Flash....!!!!

DIŞ HABERLER - Kremlin: Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar sırasında askeri hatta koordinasyonun geliştirilmesi konusunda anlaşıldı.
DIŞ HABERLER - Kremlin: Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar sırasında askeri hatta koordinasyonun geliştirilmesi konusunda anlaşıldı.
09 Şubat 2017 Perşembe 18:11
DIŞ HABERLER - Kremlin: Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar sırasında askeri hatta koordinasyonun geliştirilmesi konusunda anlaşıldı.
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