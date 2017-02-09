Flash....!!!!

DIŞ HABER - Kremlin : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon konuşması yaptı. Vladimir Putin El Bab'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı diledi.
DIŞ HABER - Kremlin : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon konuşması yaptı. Vladimir Putin El Bab'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı...
09 Şubat 2017 Perşembe 18:09
DIŞ HABER - Kremlin : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon konuşması yaptı. Vladimir Putin El Bab'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı diledi.
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