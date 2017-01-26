Flash....!!!!

DIŞ HABER - İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.
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DIŞ HABER - İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.
26 Ocak 2017 Perşembe 18:12
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