Flash....!!!!

DIŞ HABER - Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov : Suriye hükümeti ve muhalefet Cenevre'de 8 şubat'ta düzenlenecek toplantıya çağrıldı. BM ve düzenleyici devletler çözümün askeri değil, siyasi olması gerektiğine inanıyor.
DIŞ HABER - Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov : Suriye hükümeti ve muhalefet Cenevre'de 8 şubat'ta düzenlenecek toplantıya çağrıldı. BM ve düzenleyici devletler çözümün askeri değil, siyasi olması gerektiğine inanıyor. ...
24 Ocak 2017 Salı 15:03
DIŞ HABER - Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov : Suriye hükümeti ve muhalefet Cenevre'de 8 şubat'ta düzenlenecek toplantıya çağrıldı. BM ve düzenleyici devletler çözümün askeri değil, siyasi olması gerektiğine inanıyor.
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