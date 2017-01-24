Flash....!!!!

DIŞ HABER - Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov : Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını sağlamak için anlaştı. Bölgedeki durumu bu üçlü mekanizma denetleyecek.
DIŞ HABER - Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov : Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını sağlamak için anlaştı. Bölgedeki durumu bu üçlü mekanizma denetleyecek.
24 Ocak 2017 Salı 14:59
DIŞ HABER - Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov : Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını sağlamak için anlaştı. Bölgedeki durumu bu üçlü mekanizma denetleyecek.
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