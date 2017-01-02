Flash....!!!!

DIŞ HABER - Ortaköy katliamını IŞİD üstlendi.
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DIŞ HABER - Ortaköy katliamını IŞİD üstlendi.
02 Ocak 2017 Pazartesi 11:21
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