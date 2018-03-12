Flash....!!!!!

DIŞ HABER - Bangladeş’e ait bir yolcu uçağı Nepal Havalimanı’nda yere çarparak iniş yapabildi. Toplam 71 kişinin bulunduğu uçaktan çıkarılabilen 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Uçaktaki yangının söndürülmesi ve kalan yolcuların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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DIŞ HABER - Bangladeş’e ait bir yolcu uçağı Nepal Havalimanı’nda yere çarparak iniş yapabildi. Toplam 71 kişinin bulunduğu uçaktan çıkarılabilen 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Uçaktaki yangının söndürülmesi ve kalan yolcuların...
12 Mart 2018 Pazartesi 13:12
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