Flash....!!!!!!

DIŞ HABER - Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen "bağımsızlık referandumu"na katılma kararı aldı
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DIŞ HABER - Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen "bağımsızlık referandumu"na katılma kararı aldı
29 Ağustos 2017 Salı 11:37
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