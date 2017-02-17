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Malta, 17 Şubat () - Başbakan Yıldırım, MHP ile ortak miting yapılması sorusuna, “16 Nisan anayasa değişikliği referandumunu MHP ile AKP olarak uzlaşarak getirdik, bir amaç birliğimiz var ve gerekirse bazı ortak etkinlikler yapabiliriz.”,...

17 Şubat 2017 Cuma 15:04