Malta, 17 Şubat () - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs’ta barışı desteklediğini ve KKTC ile birlikte olarak çözüm sürecini kesintiye uğratacak davranışlarda bulunmadığını söyledi. Çözümsüzlüğün bedelinin ter zaman Türk tarafının ödediğini söyleyen Yıldırım, 2004 yılında Rum kısmının AB’ye üye yapılmasıyla o gün kolay olan çözümün gerçekleşmediğini ve şu an daha zor bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti. Çözümün adada güvenliği sağlayacağını söyleyen Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman barışın garantörü olacak.”, dedi.