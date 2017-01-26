Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemesine karar verdi.
FLAŞ
Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemesine karar verdi.
26 Ocak 2017 Perşembe 16:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.