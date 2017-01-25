Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Astana görüşmeleri) Ateşkes'in izlenmesi tahriklerin önlenmesi amacıyla 3'lü mekanizma kurulacağı açıklandı.
FLAŞ!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Astana görüşmeleri) Ateşkes'in izlenmesi tahriklerin önlenmesi amacıyla 3'lü mekanizma kurulacağı açıklandı.
25 Ocak 2017 Çarşamba 14:36
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