Türk- Rus Uçakları El Bab'da IŞİD' karşı ortak operasyon düzenledi.
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Türk- Rus Uçakları El Bab'da IŞİD' karşı ortak operasyon düzenledi.
18 Ocak 2017 Çarşamba 17:15
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