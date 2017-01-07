Başbakan Yıldırım: Irak ve Peşmerge Sincar’ı teröristlerden temizleyecek. Irak ile teröre karşı işbirliği sürecek
FLAŞ
Başbakan Yıldırım: Irak ve Peşmerge Sincar’ı teröristlerden temizleyecek. Irak ile teröre karşı işbirliği sürecek
07 Ocak 2017 Cumartesi 16:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.