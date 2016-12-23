Libya uçağındaki kaçırılan yolcular 25’er kişilik gruplar halinde serbest bırakılıyor.
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Libya uçağındaki kaçırılan yolcular 25’er kişilik gruplar halinde serbest bırakılıyor.
23 Aralık 2016 Cuma 16:25
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