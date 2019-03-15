Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.
FLAŞ
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.
15 Mart 2019 Cuma 09:32
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