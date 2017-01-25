FLAŞ... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD, Türkiye için tehdit oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Suriye'den tehdit aldığımız sürece oraya bakışımız farklıdır, tehdit almadığımızda bakışımız farklıdır. Şu an orada PYD var. Bunlar Türkiye için tehdit oluşturuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Astana görüşmeleri) Ateşkes'in izlenmesi tahriklerin önlenmesi amacıyla 3'lü mekanizma kurulacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Suriye'den tehdit aldığımız sürece oraya bakışımız farklıdır, tehdit almadığımızda bakışımız farklıdır. Şu an orada PYD var. Bunlar Türkiye için tehdit oluşturuyor"